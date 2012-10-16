  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:58
94
nadezhda_sib Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Пожар в машине на Санкт-Петербургском шоссе тушили росгвардейцы и прохожие

0 0

Окончательно огонь ликвидировали пожарные.

Сотрудник Росгвардии помог потушить "ВАЗ", который загорелся 26 августа на Санкт-Петербургском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники отдела вневедомственной охраны заметили пожар во время патрулирования Колпинского района. От машины шел густой и едкий дым. Водитель не мог самостоятельно потушить огонь. Тогда силовики сообщили о происшествии в центр оперативного управления и вызвали пожарных. Также они воспользовались огнетушителем, чтобы огонь не распространился. Кроме того, с пожаром боролись неравнодушные граждане. 

Полностью с огнем справились сотрудники МЧС, которые прибыли на месте. Владелец машины не пострадал. Он сообщил, что возгорание произошло тогда, когда он пытался завести авто. 

Видео: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Теги: машина, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии