Пожар в машине на Санкт-Петербургском шоссе тушили росгвардейцы и прохожие

Окончательно огонь ликвидировали пожарные.

Сотрудник Росгвардии помог потушить "ВАЗ", который загорелся 26 августа на Санкт-Петербургском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники отдела вневедомственной охраны заметили пожар во время патрулирования Колпинского района. От машины шел густой и едкий дым. Водитель не мог самостоятельно потушить огонь. Тогда силовики сообщили о происшествии в центр оперативного управления и вызвали пожарных. Также они воспользовались огнетушителем, чтобы огонь не распространился. Кроме того, с пожаром боролись неравнодушные граждане.

Полностью с огнем справились сотрудники МЧС, которые прибыли на месте. Владелец машины не пострадал. Он сообщил, что возгорание произошло тогда, когда он пытался завести авто.

Видео: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО