Спасательные учения по ликвидации последствий ДТП проходят в Ленобласти

На месте проведения учения также развернул оператор пункта временного размещения и обогрева.

В среду, 28 ноября, внешние службы провели комплексные учения по ликвидации последствий ДТП в Ленобласти. Учения проводились на трассах М-11 и А-125.

Спасатели успешно выполнили поставленную задачу: отключили аккумуляторы машины, освободили водителя и перевезли его в карету скорой помощи. На месте проведения учения также развернул оператор пункта временного размещения и обогрева.

Все поставленные задачи были выполнены в полной мере.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти еще 237 домов получили возможность подключиться к природному газу.

Фото: комитет правопорядка и безопасности Ленобласти