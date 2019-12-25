Специалисты проверили количество вредных веществ в воздухе у подстанции "Восточная"

В среду, 16 августа, сотрудники химико-радиометрической лаборатории выезжали в деревню Новосергиевка Всеволожского района . Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.
Проверка связана с тем, что во вторник, 15 августа, на территории подстанции "Восточная" произошло возгорание.
Сотрудники лаборатории провели замер предельно допустимой концентрации химических элементов в воздухе. Превышения опасных веществ не обнаружено.
Ранее сообщалось, что в Ленобласти собственник загрязнил почву на 3 млн рублей.
Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти
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