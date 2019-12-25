Специалисты проверили количество вредных веществ в воздухе у подстанции "Восточная"

В Ленобласти специалисты сделали замер химических веществ в воздухе рядом с подстанцией "Восточная". Результат оказался приятным для жителей региона.

В среду, 16 августа, сотрудники химико-радиометрической лаборатории выезжали в деревню Новосергиевка Всеволожского района . Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Проверка связана с тем, что во вторник, 15 августа, на территории подстанции "Восточная" произошло возгорание.

Сотрудники лаборатории провели замер предельно допустимой концентрации химических элементов в воздухе. Превышения опасных веществ не обнаружено.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти собственник загрязнил почву на 3 млн рублей.

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти