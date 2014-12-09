В Петербурге прошла рабочая встреча с представителями Калининградской области

Партнерство строится на двух основных соглашениях.

Председатель Комитета по внешним связям Петербурга Евгений Григорьев провел рабочую встречу с представителями Калининградской области, прибывшими в Северную столицу.

Делегацию возглавляли заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли региона Егор Корнаухов и руководитель Агентства по международным и межрегиональным связям Александр Калькута. Основные темы обсуждения касались перспектив взаимовыгодного сотрудничества между субъектами федерации, а также участия Санкт-Петербурга в мероприятиях, приуроченных к празднованию 80-летия Калининградской области, запланированного на 2026 год.

Партнерство строится на двух основных соглашениях:

Договор о взаимодействии в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах, подписанный 18 апреля 2008 года;

Программа совместного взаимодействия ("Дорожная карта") на период 2023–2026 годов.

Участники переговоров заявили о готовности развивать сотрудничество и реализовывать совместные проекты в различных направлениях общественной жизни.

Ранее мы сообщили о том, что в Минске прошла встреча Лукашенко и Беглова.

Фото: Комитет по внешним связям Петербурга