Стал известен стартовый состав "Зенита" в матче с "Динамо"

Капитаном команды назначили Деяна Ловрена.

Тренерский штаб футбольного клуба "Зенит" определился со стартовым составом команды в матче против "Динамо". Игра начнется в 19:00 на стадионе "Газпром Арена", но будет проходить без зрителей на трибунах.

С самого начала на поле появятся Андрей Лунев, Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Деян Ловрен (капитан команды), Алексей Сутормин, Магомед Оздоев, Вильмар Барриос, Вендел, Малком, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба.

Напомним, игра будет проходить в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги.

Ранее тренер Сергей Семак заявил, что "Зенит" не выйдет в полном составе против "Динамо".

Фото: Piter.TV