Мужчина сорвал золотую цепочку с шеи посетителя ресторана на аллее Котельникова

Возбуждено уголовное дело по статье 161 часть 2 УК РФ (Грабеж).

В четверг, 24 октября, 38-летний мужчина сообщил полиции о краже золотой цепочки стоимостью 140 тыс. рублей, произошедшей три дня назад в 03:30 утра в ресторане на аллее Котельникова.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, возбуждено уголовное дело по статье 161 часть 2 УК РФ (Грабеж).

На следующий день возле дома 20 на улице Маршала Захарова в результате оперативных действий был задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 30-летний гражданин иностранного государства, проживающий в Петербурге без регистрации. Задержанный был арестован согласно статье 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что трое мужчин украли сейфы с документами и деньгами на территории хлебокомбината в Ленобласти.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти