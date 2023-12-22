Команда Комстроя Петербурга заняла 2 место в соревнованиях по стрельбе

Соревнования проходили 13 апреля в рамках XXI сезона Спартакиады строителей "За труд и долголетие".

Команда Комстроя Петербурга заняла 2 место в соревнованиях по пулевой стрельбе, набрав 342 очка. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Соревнования проходили 13 апреля в рамках XXI сезона Спартакиады строителей "За труд и долголетие", которую проводит Союз строительных объединений и организаций. Участники стреляли из двух видов оружия: пистолета VIKING MP-446C и из Карабина NL-9.

Участие в соревнованиях приняли 18 команд из 12 строительных организаций.

Ранее команда Комстроя Петербурга заняла 3 место в соревнованиях по плаванию.

Фото: портал "Строительный Петербург"