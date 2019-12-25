В Ленинградской области стало меньше детей-сирот на учете.

В Ленинградской области за последние 3 года увеличилась доля детей-сирот, которых устраивают в семьи. Сейчас этот показатель среди впервые выявленных детей составляет 80 %. Об этом сообщила председатель комитета по социальной защите населения региона Анастасия Толмачева.

Положительная динамика отражается и в данных регионального банка сведений о детях, оставшихся без попечения родителей. С начала 2026 года количество несовершеннолетних, состоящих на учете, уменьшилось на 3,3 %.

В настоящее время в Ленинградской области работают 11 учреждений для детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей. По информации пресс-службы региональной администрации, условия в них стараются приблизить к домашним: помещения обустраивают по принципу обычных квартир.

Для поддержки детей-сирот и выпускников учреждений в регионе предусмотрен ряд мер. Им предоставляют освобождение от платы за жилье и коммунальные услуги, помогают с ремонтом квартир и обеспечивают жильем после выпуска.

Также детям выплачивают пособия на приобретение учебников и канцелярских принадлежностей, оплачивают проезд к месту лечения и предоставляют бесплатную юридическую помощь.

Кроме того, сироты могут получить высшее образование за счет регионального бюджета по программам бакалавриата и специалитета.

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Фото: Piter.tv