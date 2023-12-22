Петербургский застройщик построит в 2024 году шесть соцобъектов

Недавно инвестор сдал детский сад на улице Маршала Казакова.

В рамках работы с инвесторами на улице Маршала Казакова, дом 21, корпус 2, литера А, "Группа ЛСР" ввела в эксплуатацию детский сад для малышей разных возрастов.

В саду есть бассейн, физкультурный и музыкальный залы, спальные комнаты, игровые и столовые зоны. Прилегающая территория благоустроена, оборудована площадками для игр и отдыха с теневыми навесами. Строителями были учтены потребности маломобильных граждан – в учреждении есть пандусы, лифт и специально оборудованные туалетные комнаты.

По данным портала "Строительный Петербург" всего в 2023 году застройщик построил и ввел в эксплуатацию шесть дошкольных учреждений.

В 2024 году за счет инвестора планируется ввод четырех школ: на 825 мест на Маршала Казакова, дом 21, корпус 2; на 375 мест на Невской губе; на 825 мест на территории предприятия "Ручьи"; и на 1650 мест на Октябрьской набережной. Также будут построены два садика: на 300 мест на Октябрьской набережной, д.102 и на 160 мест на территории предприятия "Ручьи".

Ещё один петербургский застройщик в 2024 году достроит 10 образовательных учреждений.

Фото: портал "Строительный Петербург"