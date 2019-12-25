В Тайцах демонтируют ненадежные мостики, ведущие к усадьбе Демидовых

Мостики находятся вне главных туристических троп парка и установлены незаконно самими посетителями, нарушая правила пребывания на территории дворцово-парковой зоны.

Самодельные деревянные мостики, установленные жителями в усадьбе Демидовых, расположенной в поселении Тайцы Гатчинского района Ленинградской области, подлежат демонтажу ввиду ненадёжности конструкции. Жалобы поступили от подписчиков сообщества "Тайцы" соцсети "ВКонтакте".

Официальный комментарий поступил от сотрудников учреждения "Парковое агентство" Ленинградской области через группу "Дежурный по Ленобласти": по их данным, мостики находятся вне главных туристических троп парка и установлены незаконно самими посетителями, нарушая правила пребывания на территории дворцово-парковой зоны. Участников группы поблагодарили за сообщение.

Помимо прочего, пользователи обратили внимание на проблему заросших газонов. Представители агентства выразили сожаление относительно сложившейся ситуации, отметив неблагоприятные погодные условия, препятствующие своевременному покосу травы. Сообщается, что работа начнется сразу после прекращения осадков.

Ранее мы сообщили о том, что дефиле "Ассоциации" пройдет в Царском Селе.

Фото: ВКонтакте / Тайцы (Андрей Алексеев)