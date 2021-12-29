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Снежный покров в Петербурге достиг отметки в 38 сантиметров
Сегодня, 11:43
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Снежный покров в Петербурге достиг отметки в 38 сантиметров

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Обширный циклонический вихрь "Мари" еще утром 27 января начал засыпать Петербург снегом.

В Петербурге обновлён рекорд этой зимы по высоте снежного покрова. Об этом в Telegram-канале "Погода от шефа" сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Обширный циклонический вихрь "Мари" еще утром 27 января начал засыпать Петербург снегом. За ночь в осадкомеры попало 3 мм осадков. Это привело к росту высоты снежного покрова на 6 см и теперь он составляет 38 сантиметров. Это самый большой показатель за эту зиму.

К утру 28 января циклон принес 48 мм осадков, что составляет 126% от месячной нормы января.

Фото: Telegram / Погода от шефа

Главное фото: Piter.tv

Теги: леус, погода, снег
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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