Снежный покров в Петербурге достиг отметки в 38 сантиметров

Обширный циклонический вихрь "Мари" еще утром 27 января начал засыпать Петербург снегом.

В Петербурге обновлён рекорд этой зимы по высоте снежного покрова. Об этом в Telegram-канале "Погода от шефа" сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Обширный циклонический вихрь "Мари" еще утром 27 января начал засыпать Петербург снегом. За ночь в осадкомеры попало 3 мм осадков. Это привело к росту высоты снежного покрова на 6 см и теперь он составляет 38 сантиметров. Это самый большой показатель за эту зиму.

К утру 28 января циклон принес 48 мм осадков, что составляет 126% от месячной нормы января.

Фото: Telegram / Погода от шефа

Главное фото: Piter.tv