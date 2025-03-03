Наследники объявленного в розыск экс-офицера МВД из Петербурга заявили о его смерти

Юридическая смерть Дмитрия Соколова может повлиять на смену владельцев его имущества.

Родственники бывшего сотрудника МВД Дмитрия Соколова, обвиняемого в получении рекордной взятки и находившегося в розыске, представили официальные документы о его кончине.

Дмитрий Соколов, ранее служивший в Бюро специальных технических мероприятий МВД РФ, фигурировал в деле о получении 5 млрд рублей от администратора криптовалютной биржи WEX Алексея Иванова. В октябре 2023 года ему и его начальнику Георгию Сатюкову заочно предъявили обвинения в коррупции. Оба успели покинуть страну, а их имущество на территории России было арестовано.

Согласно документам, оказавшимся в распоряжении "Фонтанки", нотариус, ведущий наследственное дело, в январе 2025 года направил запрос на получение данных о семи объектах недвижимости в Санкт-Петербурге, которые ранее принадлежали Дмитрию Соколову. В запросе указано, что он скончался 9 июля 2024 года. Свидетельство о смерти было выдано в одной из стран, где экс-офицер скрывался от правоохранительных органов.

В перечне принадлежащей Соколову недвижимости значатся элитные апартаменты на Каменном острове площадью 479 и 386 квадратных метров, а также особняк в историческом районе Петроградской стороны площадью 467 квадратных метров, образованный путем объединения четырех квартир. Общая стоимость этих объектов оценивается минимум в 340 млн рублей.

Согласно данным Росреестра, вся недвижимость остаётся под арестом по решению Басманного суда. Однако из-за запрета на публикацию судебных постановлений невозможно установить, в каком статусе находятся эти активы — как вещественные доказательства или как обеспечение возможных исков о возмещении ущерба.

Несмотря на ограничения на проведение сделок, юридическая смерть Дмитрия Соколова может повлиять на смену владельцев его имущества. Банковские счета экс-офицера также были заблокированы. В случае, если суд признает его виновным посмертно и назначит штраф, выплачивать его придётся наследникам, получившим активы в Петербурге и Москве, а также другие ценности.

Фото: Piter.tv