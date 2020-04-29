Устанавливаются обстоятельства смерти мужчины и семилетнего ребенка с инвалидностью на Петергофском шоссе

В Петербурге следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины и семилетнего ребенка. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), рассказали в ГСУ СК РФ по городу.
В квартире дома на Петергофском шоссе 29 мая обнаружили тело мальчика. Возле этого же дома нашли труп его отца с признаками, характерными для падения с высоты, и иными телесными повреждениями.
На месте работали следователи и криминалисты, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Следствием отрабатываются различные версии произошедшего, по одной из которых мужчина после убийства ребенка причинил себе телесные повреждения, повлекшие смерть.
Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу
Как стало известно АН "Оперативное прикрытие", ребенок страдал олигофренией, мать мальчика погибла от онкологии.
Ранее на Piter.TV: петербуржец, убивший девушку в хостеле на Коломенской, отправлен в колонию на 13 лет.
Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу
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