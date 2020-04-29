Устанавливаются обстоятельства смерти мужчины и семилетнего ребенка с инвалидностью на Петергофском шоссе

Мальчик страдал олигофренией, его мать погибла от онкологии.

В Петербурге следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины и семилетнего ребенка. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), рассказали в ГСУ СК РФ по городу.

В квартире дома на Петергофском шоссе 29 мая обнаружили тело мальчика. Возле этого же дома нашли труп его отца с признаками, характерными для падения с высоты, и иными телесными повреждениями.

На месте работали следователи и криминалисты, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Следствием отрабатываются различные версии произошедшего, по одной из которых мужчина после убийства ребенка причинил себе телесные повреждения, повлекшие смерть. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Как стало известно АН "Оперативное прикрытие", ребенок страдал олигофренией, мать мальчика погибла от онкологии.

Ранее на Piter.TV: петербуржец, убивший девушку в хостеле на Коломенской, отправлен в колонию на 13 лет.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу