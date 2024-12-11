В Выборге скоропостижно скончалась 9-летняя девочка

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

В городе Выборге следователи и специалисты-медики разбираются в причинах скоропостижной смерти ребенка.

По информации АН "Оперативное прикрытие", 29 января около 1 часа ночи прибывшие в квартиру на проспекте Суворова врачи скорой помощи констатировали смерть 9-летней девочки. При этом на теле ребенка отсутствуют внешние признаки насильственной смерти.

Семья полная, на учете не состоит. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Стали известны подробности убийства в хостеле на Гончарной.

Фото: Piter.tv