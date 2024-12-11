  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Выборге скоропостижно скончалась 9-летняя девочка
Сегодня, 8:21
175
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Выборге скоропостижно скончалась 9-летняя девочка

0 0

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

В городе Выборге следователи и специалисты-медики разбираются в причинах скоропостижной смерти ребенка.

По информации АН "Оперативное прикрытие", 29 января около 1 часа ночи прибывшие в квартиру на проспекте Суворова врачи скорой помощи констатировали смерть 9-летней девочки. При этом на теле ребенка отсутствуют внешние признаки насильственной смерти. 

Семья полная, на учете не состоит. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Стали известны подробности убийства в хостеле на Гончарной.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, смерть
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии