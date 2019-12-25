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Благоустройство Ильинской слободы завершит Слободской сад
Сегодня, 9:59
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Благоустройство Ильинской слободы завершит Слободской сад

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Через пространство проложат велодорожку из голубого асфальта.

Слободской сад будет завершающим этапом благоустройства садово-паркового ансамбля Ильинская слобода. Работы на участке стартуют в 2026 году. Об этом рассказали в администрации Красногвардейского района Петербурга. 

Территорию будущего благоустройства осмотрели представители отдела благоустройства районной администрации и проектировщики. Была скорректирована трассировка дорожек с учетом естественного рельефа. Как и на набережной Лубьи, через пространство проложат велодорожку из голубого асфальта. 

Ранее мы сообщили о том, что на пересечении улиц Некрасова и Маяковского благоустроили первый в 2025 году сквер. Территория поделена на зоны – для детей и отдыха взрослых, высажены ели, ивы, сосны, форзиции и спиреи. 

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга 

Теги: благоустройство, красногвардейский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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