Благоустройство Ильинской слободы завершит Слободской сад

Через пространство проложат велодорожку из голубого асфальта.

Слободской сад будет завершающим этапом благоустройства садово-паркового ансамбля Ильинская слобода. Работы на участке стартуют в 2026 году. Об этом рассказали в администрации Красногвардейского района Петербурга.

Территорию будущего благоустройства осмотрели представители отдела благоустройства районной администрации и проектировщики. Была скорректирована трассировка дорожек с учетом естественного рельефа. Как и на набережной Лубьи, через пространство проложат велодорожку из голубого асфальта.

Ранее мы сообщили о том, что на пересечении улиц Некрасова и Маяковского благоустроили первый в 2025 году сквер. Территория поделена на зоны – для детей и отдыха взрослых, высажены ели, ивы, сосны, форзиции и спиреи.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга