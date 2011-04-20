На пересечении Некрасова и Маяковского благоустроили первый в 2025 году сквер

Территория поделена на зоны – для детей и отдыха взрослых.

В Петербурге менее чем за полтора месяца благоустроили первый в текущем году сквер. Его 5 июня открыл вице-губернатор Евгений Разумишкин. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

Работы прошли в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Сквер площадью более 1 тыс. "квадратов" появился на пересечении улиц Некрасова и Маяковского. Территория поделена на зоны – для детей и отдыха взрослых, высажены ели, ивы, сосны, форзиции и спиреи.

Проект разрабатывали ученики гимназии №171 и студенты Института Дизайна пространственной среды Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна.

Ранее мы рассказывали о том, что работы по благоустройству стартовали на 30 объектах в Петербурге.

Фото: Telegram / Разумишкин