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На пересечении Некрасова и Маяковского благоустроили первый в 2025 году сквер
Сегодня, 9:47
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На пересечении Некрасова и Маяковского благоустроили первый в 2025 году сквер

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Территория поделена на зоны – для детей и отдыха взрослых.

В Петербурге менее чем за полтора месяца благоустроили первый в текущем году сквер. Его 5 июня открыл вице-губернатор Евгений Разумишкин. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции. 

Работы прошли в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Сквер площадью более 1 тыс. "квадратов" появился на пересечении улиц Некрасова и Маяковского. Территория поделена на зоны – для детей и отдыха взрослых, высажены ели, ивы, сосны, форзиции и спиреи. 

Проект разрабатывали ученики гимназии №171 и студенты Института Дизайна пространственной среды Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. 

Ранее мы рассказывали о том, что работы по благоустройству стартовали на 30 объектах в Петербурге. 

Фото: Telegram / Разумишкин 

Теги: благоустройство, гати петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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