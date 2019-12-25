Жители проверили обновленный сквер Пироцкого и нашли спорные решения

Сквер Пироцкого преобразился, но у жителей остались вопросы к благоустройству.

В Петербурге завершили благоустройство сквера Пироцкого, расположенного на пересечении Кирочной и Новгородской улиц рядом с "Невской ратушей". Об окончании работ 7 октября сообщило сообщество "Центральный район за комфортную среду обитания".

Завершить обновление территории планировали до 1 сентября, однако сроки сдвинулись. Работы выполняло садово-парковое предприятие "Центральное", с которым заключили 2 договора на 16 млн и 23 млн руб.

Сквер назвали в честь инженера Федора Пироцкого, одного из первых изобретателей электрического трамвая, в 2019 году. Позднее для территории разработали проект тематического благоустройства, посвященный истории городского электротранспорта.

В сквере высадили около 20 деревьев, включая дубы, березы и клены, сохранили взрослые насаждения и добавили кустарники. Также там появилась альпийская горка, цветники с многолетними растениями, новые скамейки и закрытые урны. Среди тематических элементов — скамейка в форме трамвайного вагона, арт-стена с информацией об истории петербургского трамвая и игровая площадка для детей.

Местные жители в целом положительно оценили обновление. При этом у некоторых горожан возникли сомнения в том, насколько хорошо приживутся многолетние растения. Активист Ярослав Костров также обратил внимание на то, что в ряде мест уровень грунта выше дорожек, из-за чего после дождей может появляться грязь. Кроме того, он раскритиковал большое количество тротуарной плитки, но отметил сохранение старых кустов сирени.

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Фото: Piter.TV