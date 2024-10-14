Скульптуру беременной женщины установили у женской консультации в Пушкинском районе

Скульптура была подарена жителям района в рамках празднования Года семьи.

На территории Женской консультации №44 в Пушкинском районе Санкт-Петербурга появилась новая достопримечательность — скульптура беременной женщины, получившая название "Мария". О событии сообщили в официальном телеграм-канале Комитета по здравоохранению города.

Автором монумента выступила выпускница кафедры монументально-декоративной скульптуры Академии Штиглица Мария Овсянникова. Вдохновением для создания памятника послужил личный опыт автора, которая узнала о некоторых трудностях, с которыми сталкиваются будущие мамы, от своей матери.

Скульптура была подарена жителям района в рамках празднования Года семьи. Она символизирует поддержку и важность семейных ценностей, подчеркнули в Комитете здравоохранения.