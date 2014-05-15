Ведущий актер НДТ Константин Шелестун ушел из жизни в Петербурге

На протяжении долгих лет Шелестун совмещал актёрскую карьеру с преподавательской деятельностью, ведя занятия у будущих поколений актёров в мастерской Льва Эренбурга в Российском государственном институте сценических искусств.

Артист Небольшого драматического театра (НДТ) Константин Шелестун скоропостижно ушел из жизни в среду, 4 июня. Эту новость распространило официальное сообщество театра в соцсети "ВКонтакте".

Константин Шелестун получил образование в Санкт-Петербургской Государственной академии театрального искусства, пройдя курс Юрия Михайловича Красовского. Почти сразу после окончания учебы его пригласил режиссер Лев Эренбург в труппу НДТ.

Его дебютом на профессиональной сцене стала роль Бубнова в знаменитой пьесе "На дне". Впоследствии зрители запомнили актера по ярким работам в спектаклях "Ивановъ", "Три сестры", "Братья Карамазовы", "Господа проклятые". Одним из недавних сюрпризов для публики стала его перевоплощение в доктора Диафуаруса в постановке "Мнимый больной".

Широкой аудитории Константин Шелестун был также известен благодаря большому количеству второстепенных, но запоминающихся образов в кинематографе и телевизионных фильмах.

На протяжении долгих лет Шелестун совмещал актёрскую карьеру с преподавательской деятельностью, ведя занятия у будущих поколений актёров в мастерской Льва Эренбурга в Российском государственном институте сценических искусств. Его ученики впоследствии становились партнерами мастера на сцене театра.

Все коллеги и близкие друзья Константина Шелестуна глубоко потрясены произошедшей утратой. Подробности о церемонии прощания будут объявлены дополнительно.

Ранее мы сообщили о том, что умерла сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова.

Фото: пресс-служба НДТ