С начала пандемии в Петербурге от коронавируса скончались шесть детей

Как отметил ректор СПбГПМУ Дмитрий Иванов, то, что дети не болеют COVID-19 – миф.

В Петербурге с начала пандемии умерли шесть детей с коронавирусом. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на городской Комитет по здравоохранению и клинику СПбГПМУ.

Как отметил ректор СПбГПМУ Дмитрий Иванов, то, что дети не болеют COVID-19 – миф. С апреля 2020 года в медуреждении скончались пять детей с этим диагнозом. При этом все они имели тяжёлые сопутствующие заболевания: опухоли, лейкоз, эндокринные патологии.

Также один ребенок с коронавирусом умер в Городской детской больнице имени Филатова.

Дмитрий Иванов отметил, что в больницы поступают и дети без патологий, но с поражениями лёгких до 85%.

Накануне Петербург по суточной заболеваемости COVID-19 вышел на первое место по России.

Фото: Piter.tv