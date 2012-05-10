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Стало известно, сколько человек утонуло в Петербурге с начала мая
Сегодня, 9:35
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Стало известно, сколько человек утонуло в Петербурге с начала мая

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Спасатели нашли тела мужчин.

В МЧС рассказали, сколько жителей Петербурга утонуло с 1 мая по 8 июня  в водоемах города. За месяц в Северной столице ушли из жизни два человека, которые отправились на водные прогулки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, 19 мая спасатели нашли тело горожанина на  Верхнем Суздальском озере. 30 мая был обнаружен труп человека в акватории Невы вблизи Арсенальной набережной.

Ранее на Piter.tv: в Сосновом Бору четыре водоема признали пригодными для купания.

Фото: Pexels

Теги: мчс, спасатели, статистика, утопленники
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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