Стало известно, сколько человек утонуло в Петербурге с начала мая

Спасатели нашли тела мужчин.

В МЧС рассказали, сколько жителей Петербурга утонуло с 1 мая по 8 июня в водоемах города. За месяц в Северной столице ушли из жизни два человека, которые отправились на водные прогулки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, 19 мая спасатели нашли тело горожанина на Верхнем Суздальском озере. 30 мая был обнаружен труп человека в акватории Невы вблизи Арсенальной набережной.

Ранее на Piter.tv: в Сосновом Бору четыре водоема признали пригодными для купания.

Фото: Pexels