В том числе погибли двое детей.

С начала купального сезона в Петербурге утонули 23 человека, в том числе, двое детей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Северной столице.

Главный государственный инспектор по маломерным судам Санкт-Петербурга Виктор Колесов настоятельно попросил петербуржцев и гостей города соблюдать элементарные меры безопасности во время отдыха на воде. Также он призвал родителей не оставлять своих детей без присмотра.

В начале июля на озере вблизи Озерков утонула девочка, отдыхавшая на пляже с родителями.

Видео: МЧС