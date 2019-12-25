В 2024 году на "Автомобильном заводе АГР" в Петербурге произвели более 26 тыс. автомобилей

Завод специализируется на выпуске автомобилей Hyundai и Kia под российским брендом, используя полный цикл производства, включающий штамповку, сварку, покраску и сборку.

За первый год работы петербургский "Автомобильный завод АГР" произвел более 26 тысяч автомобилей марки Solaris, сообщила пресс-служба компании.

Завод специализируется на выпуске автомобилей Hyundai и Kia под российским брендом, используя полный цикл производства, включающий штамповку, сварку, покраску и сборку. Solaris HS вошел в топ-3 самых популярных седанов в России в 2024 году. Завод активно развивает локализацию, используя российскую сталь и внедряя отечественные компоненты, такие как система "ЭРА-ГЛОНАСС". Предприятие полностью отказалось от иностранной технической поддержки, оптимизировав логистику и повысив независимость производства.

На предприятии трудятся 245 роботов, коллектив пополнился новыми специалистами, сохранив при этом опытных сотрудников с многолетним стажем. Инженеры завода внедрили собственные технологические решения, что позволило сократить зависимость от внешних поставщиков.

Kia Russia & CIS начала набор персонала в Москве, что может указывать на планы по усилению присутствия на российском рынке. В то же время появились слухи о возможном возвращении Hyundai Motor в Россию к концу 2025 года, включая выкуп завода в Петербурге. Однако в самой Hyundai заявили, что активных действий по возвращению на российский рынок пока не предпринимают.

Ранее мы сообщили о том, что в 2024 году петербургские чиновники потратили 200 млн рублей на автомобили LADA.

Фото: Правительство Петербурга