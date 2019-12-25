Бельский прокомментировал октябрьскую ситуацию с бензином в Петербурге

Глава городского парламента отметил, что власти понимают причины кризисной ситуации, возникшей из-за атак на нефтеперерабатывающие заводы, и работают над мерами поддержки водителей.

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский сообщил в эфире радио "Комсомольская правда", что вопрос обеспечения бензином остается одной из актуальных тем для горожан уже несколько месяцев. По его словам, Смольный продолжает мониторинг обстановки с топливом на АЗС. Об этом пишет "КП-Петербург".

Глава городского парламента отметил, что власти понимают причины кризисной ситуации, возникшей из-за атак на нефтеперерабатывающие заводы, и работают над мерами поддержки водителей. Он подчеркнул, что хотя это вопрос отношений между потребителем и топливной компанией, правительство вмешивается для обеспечения граждан, взаимодействуя с предприятиями и выявляя проблемные точки. Бельский добавил, что пару недель назад в городе наблюдались очереди, однако сейчас ситуация восстанавливается.

Кроме того, спикер уточнил, что городские власти наладили работу общественного транспорта в условиях точечных нехваток бензина. Там, где это актуально, на маршруты были выведены дополнительные автобусы и другие виды транспорта.

Ранее депутаты ЗакСа Петербурга одобрили льготы для книжной торговли и семей участников СВО.

Фото: Piter.TV