Более трети петербуржцев страдают синдромом самозванца

Свыше 70% опрошенных считают, что их карьерные достижения обусловлены скорее везением и благоприятным стечением обстоятельств, нежели личными усилиями и упорным трудом.

Исследование, проведённое социальной сетью "Сетка" совместно с рекрутинговой платформой hh.ru, выявило, что более 66% работающих жителей Санкт-Петербурга испытывают сомнения относительно своего профессионализма. При этом свыше 70% опрошенных считают, что их карьерные достижения обусловлены скорее везением и благоприятным стечением обстоятельств, нежели личными усилиями и упорным трудом.

В ходе исследования респондентам предлагалось ответить на вопросы, направленные на выявление "синдрома самозванца" – психологического состояния, характеризующегося неуверенностью в собственных способностях и склонностью объяснять успехи случайностью или обманом.

Согласно данным hh.ru, 77% петербуржцев признались, что ощущают себя недостаточно компетентными для занимаемой должности. Лишь 20% опровергли наличие подобных ощущений, а остальные затруднились с ответом.

"Синдром самозванца" проявляется у сотрудников разного уровня, от начинающих специалистов (56%) до работников среднего звена (48%). Он также затрагивает ведущих специалистов (24%) и топ-менеджеров (28%).

Неуверенность в собственных силах чаще свойственна молодым людям до 24 лет (52%) и сотрудникам в возрасте 25-34 лет (40%). С возрастом и опытом работы проявления "синдрома самозванца" снижаются: среди респондентов 35-44 лет, 45-55 лет и старше этот показатель составляет 28%, 17% и 15% соответственно.

Женщины чаще мужчин испытывают неуверенность в своей компетентности (40% против 29%) и реже выражают уверенность в своих силах (54% против 65%). Они чаще сомневаются в своей способности выполнять работу качественно (66% против 50%) и опасаются разоблачения своей "некомпетентности" (52% против 36%).

Кроме того, 77% опрошенных петербуржцев полагают, что их успехи на работе – это результат удачи, а не собственных способностей. Лишь 21% уверены, что добились успеха благодаря своим усилиям и талантам.

Ранее мы сообщили о том, что Молодежный карьерный форум состоится в Петербурге 27 июня.

Фото: Pxhere