В Сестрорецке молодой человек швырнул скейтборд в автобус

Злоумышленник кричал полицейским, что никаких опасных последствий от его поступка быть не могло, поскольку он способен предвидеть будущее.

Правоохранители задержали молодого человека, швырнувшего скейтборд в лобовое стекло автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.

Известно, что 31 июля около 9:30 утра 27-летний мужчина у дома 64 по улице Володарского в Сестрорецке кинул скейтборд в лобовое стекло двигающегося автобуса, следовавшего по маршруту № 211Э. Затем молодой человек сбежал.

Сотрудники полиции Курортного района оперативно установили личность злоумышленника. Известно, что злоумышленник имеет судимость за незаконный оборот наркотиков.

Выяснилось, что противоправное деяние подозреваемый совершил из-за того, что водитель общественного транспорта не остановился на нужной ему остановке. Злоумышленник кричал полицейским, что никаких опасных последствий от его поступка быть не могло, поскольку он способен предвидеть будущее. Стражи порядка завели уголовное дело. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что из России выдворен гражданин Турции, разыскиваемый по каналам Интерпола.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти