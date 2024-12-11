В Шушарах умер 7-летний ребёнок

Труп направили в морг для установления причины смерти.

В Шушарах нашли мертвым ребенка. В причинах его внезапной смерти будут разбираться правоохранители, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Скорая прибыла в квартиру на улице Нины Петровой вечером 30 января. Врачи лишь констатировали смерть 7-летнего мальчика. На теле ребёнка не нашли внешних признаков насильственной смерти.

Семья полная, благополучная, на учете не состоит.

Труп направили в морг для установления причины смерти.

Ранее в Выборге скоропостижно скончалась 9-летняя девочка.

Фото: Piter.tv