Суд оштрафовал пилота и владельца самолета за жесткую посадку в Кронштадте

Один из пассажиров получил травмы в виде ушибов и ссадин.

Кронштадтский районный суд вынес решение оштрафовать пилота и владельца самолёта за небезопасную посадку, вызванную неисправностью воздушного судна. Соответствующее заявление сделала Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В период с апреля по август 2022 года предприниматели организовали серию полётов над Санкт-Петербургом на данном самолёте. На борту находилось 13 пассажиров, которые не знали о возможных проблемах с безопасностью.

4 августа, спустя всего три минуты после взлета, двигатель самолёта неожиданно отключился, что вынудило совершить аварийную посадку на побережье острова Котлин. Один из пассажиров получил травмы в виде ушибов и ссадин.

Суд признал виновными организаторов полёта в предоставлении услуг, не соответствующих нормам безопасности. Пилот был оштрафован на сумму 200 тысяч рублей, владелец самолёта — на 300 тысяч рублей. Кроме того, суд обязал выплатить компенсации за материальный ущерб и моральный вред четырём пострадавшим пассажирам.

Ранее петербурженка отсудила 130 тыс. рублей компенсаций за подключение к кабельному ТВ без ее согласия.

Фото: Piter.TV