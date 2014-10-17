Первые штрафы в 2025 году за ямы во дворе выписали петербургским МО

Используя возможности нейросетевых комплексов системы "Городовой", власти зафиксировали наличие дефектов дорожного полотна и сформировали протоколы об административных нарушениях.

В 2025 году ГАТИ вновь приступило к контролю состояния муниципальных территорий в Санкт-Петербурге, предоставив районным властям дополнительное время для исправления повреждений дорожного покрытия внутриквартальных участков после завершения зимнего сезона. Тем не менее, к наступлению летнего периода десять административных единиц города не произвели необходимые восстановительные мероприятия.

Используя возможности нейросетевых комплексов системы "Городовой", власти зафиксировали наличие дефектов дорожного полотна и сформировали протоколы об административных нарушениях. За неудовлетворительное состояние дорог предусмотрен фиксированный штраф в размере 30 тыс. рублей, причем количество обнаруженных изъянов не влияет на размер наказания.

Контроль над состоянием дорожной инфраструктуры будет осуществляться вплоть до середины октября. Такая мера направлена на систематическое привлечение внимания городских служб и собственников объектов недвижимости к актуальным вопросам благоустройства, стимулируя своевременность ремонтных работ ради улучшения качества городской среды. Повторное выявление аналогичных нарушений влечет наложение нового штрафа.

Ранее мы сообщили о том, что в 2026 году в Петербурге планируют благоустроить 842 объекта.

Фото и видео: Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга