Штрафы за неуплату курортного сбора введут в Петербурге

Размер штрафа может составлять от трёх до 100 тыс. рублей. Турист, не оплативший курортный сбор, должен будет заплатить штраф от 500 рублей до двух тыс. рублей.

Законопроект о введении штрафов за нарушение закона о курортном сборе был поддержан комиссией по вопросам правопорядка и законности петербургского парламента.

Предлагаемые штрафы включают в себя следующие варианты: для гостиниц – за несоблюдение сроков исчисления, взимания и перечисления курортного сбора, предоставления сведений в реестр, за нарушения порядка учета плательщиков сбора. Размер штрафа может составлять от трёх до 100 тыс. рублей. Турист, не оплативший курортный сбор, должен будет заплатить штраф от 500 рублей до двух тыс. рублей.

В обсуждении данного законопроекта принимали участие депутаты и представители городского комитета по развитию туризма. С 1 октября 2023 года в Петербурге начала действовать нулевая ставка курортного сбора. Согласно предварительным подсчетам, за первый месяц было собрано около 20 млн рублей.

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Фото: Piter.TV