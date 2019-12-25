Эксперты рассказали, за что чаще всего штрафуют наемных работников

Только в 44% компаний-респондентов заявили, что не применяют штрафы к сотрудникам.

В понедельник, 16 августа, служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников поделилась с Piter.tv данными опроса работодателей в регионах СЗФО, согласно которым 52% компаний практикуют штрафы.

Чаще всего штрафуют работников, которые грубо нарушают трудовую дисциплину, например, приходят в нетрезвом виду. Наказание за это существует в 72% компаний, в которых применяются штрафы. Также 53% из опрошенных компаний штрафуют за опоздания, 44% – за некачественное исполнение обязанностей, 30% – за порчу корпоративного имущества, 27% – за действия без одобрения руководства, обернувшиеся упущенной выгодой или убытками.

Так, 70% компаний вычитают сумму штрафа из ежемесячной премии, либо не выплачивают премию. 23% вычитают штраф из фиксированного оклада, 8% – из квартальной, полугодовой или годовой премии. Уточняется, что у 23% опрошенных компаний могут оштрафовать до 30% месячного заработка.

В некоторых компаниях пояснили, что таким образом трудовая дисциплина соблюдается лучше, а качество исполнения работы повышается. Примерно равная часть заявила, что от введения штрафов в коллективе ничего не изменилось, а у 3% опрошенных компаний и вовсе снизились показатели работников.

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Фото: pexels