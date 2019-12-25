В Ленобласти 20 мая объявили штормовое предупреждение

Местами ожидаются град, грозы и усиление ветра.

МЧС Ленинградской области объявило штормовое предупреждение. Согласно штормовому предупреждению ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 20 мая, начиная с 14:00-17:00, местами ожидаются грозы, ливни, град, при грозе кратковременное усиление ветра до 15-20 м/с.

В связи со сложившейся гидрометеорологической обстановкой повышается вероятность ДТП, повышается вероятность повреждений (обрывов, замыканий) на ЛЭП, ТП и линиях связи, повышается вероятность возникновения происшествий на воде, повышается вероятность подтоплений придворовых территорий, дорог и т.д.

Если вы в доме, то по возможности не выходите из дома, закройте окна, во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн. Если вы находитесь на улице, отключите сотовый телефон и другие устройства, не рекомендуется использовать зонты; не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие).

В Петербурге в четверг похолодает до +19 градусов.

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