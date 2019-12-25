В Петербурге в четверг похолодает до +19 градусов

Аномальная жара уходит из Петербурга. По данным ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 20 мая днём возможны кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Воздух при этом прогреется до +17..+19 градусов.
Согласно истории погодных наблюдений, обычно 20 мая в Петербурге от +5 до +19 градусов.
В ближайшие два дня также ожидаются кратковременные дожди. Температура будет около +15 градусов.
Ранее главный синоптик Петербурга рассказал, каким будет лето в городе.
Фото: Piter.tv
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