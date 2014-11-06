"Лемана ПРО" открыла первый шоурум "Петербургского дизайна" для производителей мебели

В рамках данной инициативы предприниматели из Петербурга могут бесплатно демонстрировать свою продукцию, как в форматах шоурумов, так и на полках ведущего ритейлера DIY.

С этого года программа поддержки бизнеса в сфере легкой промышленности и дизайна начала охватывать местных производителей интерьерных товаров, сообщили сегодня в пресс-службе Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга.

В рамках данной инициативы предприниматели из Петербурга могут бесплатно демонстрировать свою продукцию, как в форматах шоурумов, так и на полках ведущей DIY-сети. Первый шоурум открылся в магазине "Лемана ПРО", где презентуются шесть брендов из Санкт-Петербурга.

Ассортимент в шоуруме будет обновляться на регулярной основе. Следующее поступление товаров запланировано на начало 2025 года. Как отметил директор департамента Кирилл Соловейчик, в будущем предполагается интеграция местных поставщиков в федеральную торговую сеть.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские дизайнеры представили свои коллекции одежды в Астане.

Фото: комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга