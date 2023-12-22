Стало известно, как школьники из Белгородской области отдыхают в Петербурге

В выходные для детей организована культурная и экскурсионная программа.

Власти Петербурга поделились информацией о пребывании детей из Белгорода и смежных районов Белгородской области в Северной столице. Согласно отчёту Смольного, в данный момент в городе находятся 781 школьник и 61 педагог.

Основным условием для детей было продолжение учёбы. С 1 апреля они начали посещать школы Петербурга. В свободное время им предложили посещение интересных кружков, занятия спортом и другие развивающие мероприятия, проводимые дополнительными образовательными учреждениями города.

В выходные организована культурная и экскурсионная программа: экскурсии по знаковым местам Санкт-Петербурга, поездки в Кронштадт, Исаакиевский собор, Петропавловскую крепость, мемориал "Пискарёвское кладбище", осмотр парусника "Полтава", а также просмотр спектаклей и кинофильмов.

Ранее мы сообщили о том, что онлайн-заявления в первый класс преобладают в Петербурге.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга