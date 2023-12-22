Онлайн-заявления в первый класс преобладают в Петербурге

Из 1382 обращений, 997 были приняты в первые часы работы.

Всего на данный момент в Петербурге подано 33 195 заявлений на поступление в первые классы, из которых 26 были поданы во время личного приёма в школе. Остальные заявления были поданы в электронном формате. Об этом пишет "Петербургский дневник" с ссылкой на пресс-службу МФЦ.

Запись в первые классы школ в Петербурге в основном проходила в электронном формате. Из 1382 обращений, 997 были приняты в первые часы работы.

Жители города предпочитают электронный формат, поскольку городские информационные системы позволяют это сделать: связь, хорошие коммуникации, доступный широкополосный интернет и, конечно, эффективная и стабильная работа сервисов - "Госуслуги" и регионального портала "Госуслуги Санкт-Петербурга".

Ранее мы сообщили о том, что в Петербург прибыли 735 детей из Белгорода и Белгородской области.

Фото: Piter.TV