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Во дворе дома на Пражской улице водитель Geely сбил школьника
Сегодня, 9:51
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Во дворе дома на Пражской улице водитель Geely сбил школьника

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За 2024-2025 годы управлявший иномаркой 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Полиция проводит проверку по факту наезда на ребенка во дворе во Фрунзенском районе. 

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, днем 2 марта у дома 10 по Пражской улице 55-летний водитель автомобиля Geely сбил мальчика 2013 года рождения, который вышел из-за припаркованных машин. В результате ребенка доставили в больницу с различными травмами в состоянии средней степени тяжести. 

За 2024-2025 годы управлявший иномаркой 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Ранее на Piter.TV: подросток на электровелосипеде попал под колеса Renault в Колпино. 

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, пражская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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