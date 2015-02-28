Во дворе дома на Пражской улице водитель Geely сбил школьника

За 2024-2025 годы управлявший иномаркой 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Полиция проводит проверку по факту наезда на ребенка во дворе во Фрунзенском районе.

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, днем 2 марта у дома 10 по Пражской улице 55-летний водитель автомобиля Geely сбил мальчика 2013 года рождения, который вышел из-за припаркованных машин. В результате ребенка доставили в больницу с различными травмами в состоянии средней степени тяжести.

За 2024-2025 годы управлявший иномаркой 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

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Фото: Piter.TV