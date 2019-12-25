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Подросток на электровелосипеде попал под колеса Renault в Колпино
Сегодня, 9:05
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Подросток на электровелосипеде попал под колеса Renault в Колпино

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Водитель автомобиля не пропустил его.

Полицейские проводят проверку по факту аварии в Колпино, в которой пострадал подросток. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 2 марта на нерегулируемом перекрестке улиц Адмиралтейской и Коммуны 72-летний водитель автомобиля Renault Logan при повороте налево не пропустил мальчика 2009 года рождения на электровелосипеде, двигавшегося во встречном направлении. 

В результате ДТП подростка госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести с различными травмами. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что на трассе под Кингисеппом столкнулись грузовик и рейсовый автобус. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, колпино
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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