Подросток на электровелосипеде попал под колеса Renault в Колпино

Водитель автомобиля не пропустил его.

Полицейские проводят проверку по факту аварии в Колпино, в которой пострадал подросток. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 2 марта на нерегулируемом перекрестке улиц Адмиралтейской и Коммуны 72-летний водитель автомобиля Renault Logan при повороте налево не пропустил мальчика 2009 года рождения на электровелосипеде, двигавшегося во встречном направлении.

В результате ДТП подростка госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести с различными травмами. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что на трассе под Кингисеппом столкнулись грузовик и рейсовый автобус.

Фото: Piter.TV