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Полицейские прервали самостоятельное путешествие школьницы из Новгорода в Петербург
Сегодня, 10:35
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Полицейские прервали самостоятельное путешествие школьницы из Новгорода в Петербург

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Ребенка забрали в участок с автовокзала на Обводном канале. Путешествие завершилось в отправной точке.

Поездка из Великого Новгорода в Северную столицу закончилась для 11-летней школьницы прямо на автовокзале. Любительницу путешествий без родителей быстро поймали и вернули маме полицейские. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

Подросток прибыл в Петербург на автобусе 13 июня. Сотрудница Пассажиртранса не поняла, почему школьница проделала долгую дорогу в одиночестве, поэтому срочно позвонила в правоохранительные органы. Стражи порядка забрали ребенка в отделение и вызвали родителей смелой девочки в участок. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что спасение заблудившегося в тайге мальчика попало на видео. По словам спасателей, ребенок был голоден и хотел пить.

Фото: pixabay

Теги: автовокзал петербург, великий новгород, дети, дети без присмотра взрослых, обводный канал, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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