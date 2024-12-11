В РФ планируют создать сеть школ для одаренных детей: мнение экспертов

Особое внимание было уделено тем территориям, где школ, на основе которых можно было бы построить передовой лицей, еще нет.

В своем послании в 2024 году Владимир Путин упомянул планы на создание В России сети из 12 передовых школ для одаренных детей. Как информирует Telegram-канал "Мейстер", для оперативного взаимодействия профильных федеральных министерств, губернаторов тех регионов, где будут развиваться эти "лицеи" и экспертов РАН, ВШЭ, подобных научных учреждений и фондов, уже сформирован координационный совет под руководством замруководителя администрации президента Максима Орешкина и вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

В течение 2024 года министр просвещения Сергей Кравцов лично посетил многие из 12 регионов. Особое внимание было уделено тем территориям, где школ, на основе которых можно было бы построить передовой лицей, еще нет. Например, передовая школа для одаренных детей "с нуля" будет создана в Карачаево-Черкесии к 2030 году. Подобным образом и Донецкая народная республика, глава которой уделяет особое внимание развитию лицея информационных технологий в Енакиево, предлагает это учреждение как опорное для будущей передовой школы. Некоторые другие регионы, представленные в Корсовете своими губернаторами, также известны опытом развития "лицеев" как государственных образовательных учреждений или их поддержки, как частных проектов.

А вот республика Крым рассматривается как один из источников опыта организации детского образования. В состав Корсовета вошли, помимо губернатора, еще два представителя Крымского полуострова: митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) и директор "Артека" Константин Федоренко. Баланс между федеральными чиновниками и губернаторами в составе Корсовета, а также присутствие в нем руководителей частных школ с проживанием для одаренных детей, говорит о его ориентации на практику. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")