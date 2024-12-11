Теперь страну ждут новые выборы.

Австрийский канцлер Карл Нехаммер уходит в отставку после провала переговоров о формировании правящей коалиции, в которую он не захотел брать Австрийскую партию свободы (АПС), ставшую самой популярной в стране (29,2% голосов). Как уточнили авторы Telegram-канала "Мейстер", теперь Австрию ждут новые выборы, где Нехаммеру и его партии избиратели будут вменять не только затяжную рецессию, но и политический кризис.

Этот поворот дает АПС, известной неприятием антироссийских санкций и поддержкой старта переговоров по Украине, возможность на дальнейшее укрепление позиций, считают телеграмеры. Также есть шанс на возвращение в большую политику однопартийца Нехаммера и экс-премьера – Себастьяна Курца.

Курц, которого вытеснили из политики из-за якобы коррупционных связей с Россией (не подтвердившихся), был в отношениях с Москвой очень прагматичен, а чем больше в ЕС прагматиков, типа Орбана и Фицо, тем для нас лучше. Если он действительно вернется в политику и сможет сформировать правящую коалицию, хоть бы и с той же АПС, которую сейчас выставляют маргинальной парией, хотя ранее спокойно формировали с ней союзы. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Elisabeth Mandl, Reuters