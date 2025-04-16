Ночью Ленобласть озарило весеннее северное сияние

Небосвод украсили яркие переливы зеленовато-розовых оттенков, которые были отчетливо заметны в различных уголках региона.

Жители Ленобласти ночью с 15 на 16 апреля имели уникальную возможность наблюдать завораживающее природное явление — северное сияние. Небосвод украсили яркие переливы зеленовато-розовых оттенков, которые были отчетливо заметны в различных уголках региона. Telegram-канал "GoAurora" опубликовал серию фотографий, демонстрирующих это зрелище.

Так, Саша Шадов сделал снимки в бухте Батарейная, показав охоту за полярным свечением. Пользователь DanielBagrov поделился кадрами с Шепелевского маяка, восхищаясь красотой северного неба. Андрей Казаренко представил фото сияния, снятые на южном побережье Финского залива.

Ранее мы сообщили о том, что в Кронштадт прилетели лебеди-шипуны. Некоторые пары остаются на острове Котлин надолго, проводя здесь целые летние сезоны. Фотограф Катя Стрельникова наблюдала этих величественных птиц вблизи форта Первый Северный.

Фото и видео: Telegram / GoAurora: охотники за северным сиянием (Саша Шадов, @DanielBagrov, Казаренко Андрей)