В Сестрорецке заметили серощекую поганку

Всего в Петербурге отмечается четыре вида поганок.

На Финском заливе в районе Сестрорецка замечена поганка с серыми щечками, рассказал биолог Павел Глазков.

Птицу заснял петербургский фотограф Кирилл Никифоров. Этих пернатых называют поганками, поскольку их мясо невкусное – "поганое", питаются они в основном рыбой.

Поганка, которую запечатлели, предположительно, остановилась в регионе отдохнуть на пути в Европу, но, возможно, она и местная, ведь в Ленобласти несколько пар этих краснокнижных птиц гнездятся и продолжают свой род. А всего в Петербурге отмечается четыре вида поганок: большая поганка или чомга, малая поганка, красношейная поганка и серощекая поганка.

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Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков (Кирилл Никифоров)