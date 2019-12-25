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Семинар по правам потребителей состоится в Ленобласти
Сегодня, 9:44
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Семинар по правам потребителей состоится в Ленобласти

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Для участия потребуется предъявить паспорт при входе в здание администрации.

Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области организовал проведение обучающего семинара по защите прав потребителей. Информация об этом была размещена на городском портале Соснового Бора "Маяк".

Семинар пройдет 22 октября в администрации Сосновоборского городского округа (ул. Ленинградская, 46, 2 этаж, кабинет 270) с 12:00 до 14:00. Для участия потребуется предъявить паспорт при входе в здание администрации.

На мероприятии планируется обсудить методы защиты прав потребителей при предоставлении услуг ЖКХ, продаже товаров легкой промышленности низкого качества и технически сложных товаров.

Ранее мы сообщили о том, что названы самые необычные имена новорожденных в Ленобласти.

Фото: Pxhere 

Теги: ленобласть, семинар по правам потребителей
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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