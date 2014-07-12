Семак прокомментировал итоги матча "Зенита" против "Челси"

Наставник отметил, что у петербургского клуба была возможность выиграть.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал итоги матча против "Челси". Клубы завершили матч на "Газпром Арене" со счетом 3:3.

Игра была открытая, обоюдоострая, но у нас где-то присутствовала неуверенность, брак, какая-то закрепощенность. Потом заиграли поактивнее, создали много моментов в атаке. Но и пропустили тоже много, к сожалению. Хорошо, что смогли отыграться. А в целом могли как выиграть, так и проиграть. Результат такой, какой есть. Сергей Семак.

Тренер отметил, что в прошедшем матче сине-бело-голубые играли смелее, так как на них не было "давления результата". Напомним, и "Челси", и петербургский клуб уже вышли в плей-офф. Семак признался, что игра в обороне — не самое сильное качество "Зенита". Игра показала, что клубу тяжело играть с четырьмя защитниками.

Считаю, что мы заслуженно вышли в Лигу Европы. "Зенит" второй раз при мне выходит в евровесну; один раз выходили в плей-офф Лиги чемпионов и один — Лиги Европы. заключил главный тренер.

Голы в ворота "Челси" забили Клаудиньо, Сердар Азмун, Магомед Оздоев. На стадионе присутствовало почти 30 тыс. зрителей.

Фото: ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов