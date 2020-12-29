Суд запретил организации сбрасывать сточные воды в реку Дудергофку

Подрядчик делал это без разрешения во время строительства трассы.

Пушкинский районный суд Петербурга запретил АО "АБЗ-Дострой" сбрасывать сточные воды в реку Дудергофку в отсутствие решения о предоставлении водного объекта в пользование. Иск в суд подал природоохранный прокурор, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Прокуратура установила, что организация нарушила требования водного законодательства при строительстве 2-го этапа обхода Красного села. Речь идет об участке от проспекте Ленина до Кингисеппского шоссе. Там была построена система дождевой канализации, через которую сточные воды сбрасывались в Дудергофку. При этом соответствующего разрешения Обществу не выдавалось.

Действия подрядчика нарушают права граждан на благоприятную окружающую среду и обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Росприроднадзор продолжит искать источник пены на реке Дудергофке.

Фото: water-rf.ru / Анацко О.Э.