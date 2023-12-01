Сборка автомобилей Xcite на бывшем заводе Nissan в Петербурге продолжается

Хотя производственный процесс идет активно, финансовое прошлое завода остается непростым.

Новость о приостановке производства на бывшем заводе Nissan, где теперь выпускаются автомобили марки Xcite, вызвала волну слухов в Сети. Однако, как стало известно "КП-Петербург", ситуация гораздо позитивнее — завод продолжает функционировать.

Один из источников, посетивших предприятие "Автозавод Санкт-Петербург" в рамках деловой миссии, подтвердил, что производство идет полным ходом. Эти сведения опровергают опасения относительно будущего проекта, стартовавшего в 2024 году после ухода компании Nissan с российского рынка в 2022 году. Под брендом Xcite на заводе производятся модели китайской компании Chery.

Хотя производственный процесс идет активно, финансовое прошлое завода остается непростым. В 2023 году, когда выпуск автомобилей только начинался, завод выпустил около 20 тысяч машин, но при этом зафиксировал убытки в размере 14 миллиардов рублей. Данные за 2024 год пока не раскрывались.

Представители "Автозавода Санкт-Петербург" воздерживаются от комментариев касательно слухов о закрытии производства. На запрос о разъяснении ситуации, пресс-служба завода ответила кратко: "Слухи не комментируем".

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Фото: ООО "Автозавод Санкт-Петербург"