СберСтрахование жизни на четверть увеличила выплаты застрахованным заёмщикам из Санкт-Петербурга

Наибольшая сумму выплат (65%) была осуществлена клиентам из Санкт-Петербурга в размере 406,6 млн рублей, в Ленинградской области – на сумму 219 млн рублей (35%).

В 2022 году СберСтрахование жизни выплатила заёмщикам из Петербурга и Ленинградской области 625,8 млн рублей, урегулировав 4 тысячи страховых случаев. По сравнению с 2021 годом количество выплат по страховым случаям выросло на 51,2%, а общая сумма – на 21,6%.

Наибольшая сумму выплат (65%) была осуществлена клиентам из Санкт-Петербурга в размере 406,6 млн рублей, в Ленинградской области – на сумму 219 млн рублей (35%). Крупнейшую выплату – 13,2 млн рублей – получил петербуржец по программе добровольного ипотечного страхования жизни в связи с инвалидностью.

Выплаты – 2022

– 384,7 млн рублей направлено на выплату заёмщикам, которые добровольно застраховались в Сбере от различных рисков: жизни, здоровья, от снижения оклада или потери работы. Количество урегулированных случаев – 3,8 тысячи штук. В денежной сумме это на 36% больше, чем в прошлом году. Наибольший объём выплат получили жители Санкт-Петербурга – 58,6% от общих в регионе.

– 241 млн рублей получили заёмщики добровольного ипотечного страхования жизни в Сбере. Урегулировано по ним – 225 случая. В денежном выражении рост на 4,3% к прошлому году. В лидерах по объёму выплат – заёмщики Санкт-Петербурга (75%).

Страхование жизни строится на доверии. Наша ключевая задача — обеспечить клиента надёжной защитой, а при наступлении страхового случая быстро урегулировать убыток. В 2023 году мы будем внедрять искусственный интеллект в процессы урегулирования. В скором времени это позволит производить выплаты в течение нескольких часов. Также мы стремимся, чтобы уровень выплат по всем видам страхования в Сбере был справедливым и существенным для клиентов. И мы к этому идем: за 2022 год СберСтрахование жизни выплатила клиентам, в том числе заёмщикам, 19,2 млрд рублей, урегулировав 151 тыс. страховых случаев — в денежном выражении это на четверть больше 2021 года. Для нас очень важно, чтобы наши клиенты чувствовали себя защищёнными. Денис Кузьмин, директор дивизиона "Защитные страховые продукты и сервисы" Сбербанка

Что делать при страховом случае

Заявить о страховом случае и подать документы можно в СберБанк Онлайн в разделе "Страхование", в любом отделении Сбера или по бесплатному телефону 900. Пошаговая инструкция — от подачи заявки до урегулирования страхового случая — на сайте СберСтрахования жизни.

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