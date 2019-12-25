СберИнвестиции: инвесторы в Северо-Западном ФО больше всех в стране ждут IPO госкомпаний

Российский инвестиционный рынок на пороге больших перемен: три четверти частных инвесторов в стране заявили о готовности инвестировать в государственные компании, если те выйдут на биржу. При этом в Северо-Западном ФО доля таких инвесторов наибольшая по стране — 85%. Такой вывод сделали СберИнвестиции по итогам масштабного опроса, проведённого накануне Петербургского международного экономического форума.
Инвесторы голосуют за госкомпании
85% опрошенных инвесторов в Северо-Западном ФО уже сейчас планируют участвовать в IPO госкомпаний. Среди наиболее ожидаемых эмитентов — Росатом, Роснано, Ростех, Роскосмос, РЖД, Дом РФ.
Каких компаний ждёт рынок?
Инвесторы мечтают увидеть на бирже не только госкорпорации, но и новые отрасли. Наибольший интерес вызывают атомная и космическая промышленность, туризм, ресторанный бизнес и креативные индустрии.
Долгосрочный подход и новые критерии
Рынок становится всё более зрелым: в целом по стране 68% инвесторов предпочитают держать акции после IPO в расчёте на долгосрочный рост. Почти половина участников опроса принимают решения, опираясь на советы аналитиков, а каждый шестой — на узнаваемость бренда. Среди ключевых критериев выбора компании — перспективы развития (73%), финансовые показатели (64%), прозрачность отчётности и стабильная дивидендная политика (54%).
IT и энергетика — лидеры среди уже представленных отраслей
Среди компаний, уже торгующихся на бирже, инвесторы хотели бы видеть больше эмитентов из IT-сектора (51%), электроэнергетики (45%), потребительского сегмента (36%), транспорта (33%) и химии (32%). Финансовый сектор также сохраняет высокую привлекательность (31%).
В среднем в IPO перспективных компаний через СберИнвестиции участвуют десятки тысяч инвесторов. Мы видим огромный потенциал для роста, если на рынок выйдут государственные гиганты. Инвесторы их ждут, доверяют и готовы вкладываться на долгий срок. Появление госкомпаний на бирже — мощный драйвер для достижения цели по увеличению капитализации рынка акций до 66% ВВП к 2030 году.
Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка
Опрос был проведён СберИнвестициями с 4 по 10 июня 2025 года, в нём приняли участие около 1 500 инвесторов.
Фото: Piter.tv
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