СберИнвестиции: инвесторы в Северо-Западном ФО больше всех в стране ждут IPO госкомпаний

СберИнвестиции провели опрос и узнали, компании из каких отраслей инвесторы ждут на бирже и на какие критерии обращают внимание при участии в IPO.

Российский инвестиционный рынок на пороге больших перемен: три четверти частных инвесторов в стране заявили о готовности инвестировать в государственные компании, если те выйдут на биржу. При этом в Северо-Западном ФО доля таких инвесторов наибольшая по стране — 85%. Такой вывод сделали СберИнвестиции по итогам масштабного опроса, проведённого накануне Петербургского международного экономического форума.

Инвесторы голосуют за госкомпании

85% опрошенных инвесторов в Северо-Западном ФО уже сейчас планируют участвовать в IPO госкомпаний. Среди наиболее ожидаемых эмитентов — Росатом, Роснано, Ростех, Роскосмос, РЖД, Дом РФ.

Каких компаний ждёт рынок?

Инвесторы мечтают увидеть на бирже не только госкорпорации, но и новые отрасли. Наибольший интерес вызывают атомная и космическая промышленность, туризм, ресторанный бизнес и креативные индустрии.

Долгосрочный подход и новые критерии

Рынок становится всё более зрелым: в целом по стране 68% инвесторов предпочитают держать акции после IPO в расчёте на долгосрочный рост. Почти половина участников опроса принимают решения, опираясь на советы аналитиков, а каждый шестой — на узнаваемость бренда. Среди ключевых критериев выбора компании — перспективы развития (73%), финансовые показатели (64%), прозрачность отчётности и стабильная дивидендная политика (54%).

IT и энергетика — лидеры среди уже представленных отраслей

Среди компаний, уже торгующихся на бирже, инвесторы хотели бы видеть больше эмитентов из IT-сектора (51%), электроэнергетики (45%), потребительского сегмента (36%), транспорта (33%) и химии (32%). Финансовый сектор также сохраняет высокую привлекательность (31%).

В среднем в IPO перспективных компаний через СберИнвестиции участвуют десятки тысяч инвесторов. Мы видим огромный потенциал для роста, если на рынок выйдут государственные гиганты. Инвесторы их ждут, доверяют и готовы вкладываться на долгий срок. Появление госкомпаний на бирже — мощный драйвер для достижения цели по увеличению капитализации рынка акций до 66% ВВП к 2030 году. Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка

Опрос был проведён СберИнвестициями с 4 по 10 июня 2025 года, в нём приняли участие около 1 500 инвесторов.

Фото: Piter.tv