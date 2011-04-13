Сбер подписал соглашения о сотрудничестве с компаниями Северо-Западного Федерального округа

На XXVIII ПМЭФ председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов подписал ряд соглашений с крупнейшими промышленными и инфраструктурными предприятиями региона. Так, Сбер и Группа компаний "АБЗ-1" заключили соглашение о стратегическом партнёрстве сроком на пять лет. Речь идет о реализации инвестиционных проектов строительства и эксплуатации инфраструктурных объектов в рамках государственно-частного партнёрства.

Совместно с девелоперским холдингом LEGENDA стороны договорились о работе над цифровыми решениями для строительной отрасли, включая внедрение ИИ и оптимизацию процессов. С другим девелопером – компанией ELEMENT – подписано соглашение о стратегическом партнёрстве в сфере инвестиционно-банковской деятельности при строительстве новых объектов в Петербурге и Москве. Трёхлетнее сотрудничество и открытие рамочной кредитной линии на сумму до 50 млрд рублей в рамках форума проанонсировали с Группой Компаний Fizika Development. Среди проектов девелопера – клубный дом "G20" на Галерной улице, многофункциональный гостиничный комплекс и коттеджные премиум-посёлки в Ленинградской области.

Вместе с ООО "СМАРТ КОНСТРАКШН ВОРЛД" Сбер будет реализовывать уникальный проект по развитию технологии производства инновационных строительных материалов на основе серы. Сверхпрочный и экологичный серобетон активно используется во всем мире при инфраструктурном строительстве, а Россия обладает самыми большими месторождениями элемента.

При участии Сбербанка ООО "Город-спутник "Южный" намерен работать над IT-решениями для оптимизации процессов и формированию единой платформы управления. Вместе со Сбером цифровой трансформацией займутся и машиностроители – соглашение о сотрудничестве заключили с корпорацией "Сплав" – ведущим производителем оборудования для атомной, нефтегазовой и химической промышленности.

Видео: Piter.tv